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Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

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2023 yılında Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen 5 milyar dolarlık depo alım işlemi sonlandırıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi. Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

"DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ AZALTIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (10)

Ahmet Akyol:

Mehmet ŞİMŞEK elinden geldiğince ekonominin düzeltilmesi için hamleler yapıyor.Eğer devlet kurumlarıda tasarruf ve bu hamlelere uyarsa 2 yıla ekonomimiz daha iyi konuma gelinir.

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Serkan Tezcan:

Çalınanları geri verseler bunlara gerek yok

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sade vatandaş:

yav bende arabamın motoruna yağlama yapıcam acaba siz ne çeşit yağ kullanıyorsunuz banada söyleyin motora yatak sardırmayalım

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SMMM:

Bence ülkenin ciddi sıkıntı çekmesi tayyip erdoğanın neden faiz enflasyon sonuç deyip para arzını fulleyip düşük kredilerle talep enflasyonunu tetiklemesidir.Eğer bu faizler bu kadar düşük olmasaydı ve zamanında küresel ekonomik politikalar uygulansaydı çok daha iyi durumda olurduk.

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Bülent Kol:

Sende aklısın, CB’de kendince haklı… pandemiden çıkış için mecbur düşük tuttu faizi. Yoksa büyük bir işsizlik furyası başını alıp gidecekti. Sonrada seçimleri kim bilir kayıp edecekti. Siyaset yapmak ile sadece ekonomik kurallara uymak çok ayrı kulvarlar. Seçimler bitti artık yeniden normal olana geri dönüldü. Asıl şimdi acı reçete zamanı ama sonrası daha güçlü bir ekonomi olacak. Bundan herkes emin olabilir. Ve 2028 seçimlerine 1,5-2 sene düşük bir enflasyonla giriş yapılacak. Hepsi gelecek seçime yatırım politikası.

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Savas Ozturk:

Bu kadar olumlu haberler pompalanıyorsa doları her an yukarı verebilirler

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Yasef Behar:

Bu kendi taraftarlara gazeteler aracılığı ile dollar satın alın mesajı dir :-)

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Savas Ozturk:

Yürü git ordan tcmb kendisi açıklıyor zaten yıl sonu beklentisini benim bir sey dememe gerek yok

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Savas Ozturk:

Tcmb kendisi açıklıyor zaten yıl sonu beklentisini benim bir sey dememe gerek yok doları yukarı verecekler dediğimde borsayada girebilirsin döviz bazlı şirketlere senin niyet kötü olunca ama…

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Serdar Sekman:

Açılın Beyler ihraçatta Rekor kırdık Büyümede Rekor kırdık Dünyanın en pahalı Akaryakıtını kullanıyoruz 1 kg et 900 lira olmuş az sabredin 2124 de Enflasyon tek haneneye Düşeçek makro ve Micro Ekonomi politikaları pardon faize dayalı Ekonomi devam ediyor .

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