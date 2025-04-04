TCMB Rezerv Varlıkları Yüzde 4 Azalarak 156,5 Milyar Dolar Oldu

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 4,0 azalarak 156,5 milyar ABD doları düzeyine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 21 Mart haftasında 163,114 milyar dolar olan resmi rezerv varlıkları, 28 Mart haftasında 6,603 milyar dolar yani yüzde 4.0 seviyesinde azalarak 156,5 milyar düzeyine indi.

Ayrıca, 28 Mart haftasında döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 9,5 azalarak 73,1 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 artarak 75,9 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,5 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 8,9 artarak 109,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 16,5 artarak 57,6 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 artarak 51,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.