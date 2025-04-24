TCMB'nin Yatırım Eğilimi Raporu: 2025 Yılı Yatırımları Zayıf Beklentilerle Sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre, imalat sanayi genelinde 2025 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.

TCMB tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 iş yerinin yanıtlarından derlenen 2025 yılı bahar dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri yayımlandı.

2025 yılı bahar döneminde, 2024 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre arttığı yönündeki değerlendirmelerin 2024 yılı güz döneminde öngörülenden bir miktar düşük gerçekleştiği görüldü.

İşyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmelerde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerlerinde diğer büyüklük gruplarının aksine 2024 güz döneminde öngörülenden daha zayıf bir artış gerçekleştiği gözlendi.

Öngörülen yatırım harcamaları

2025 yılı bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2025 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

2025'te yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arası olan işyerleri hariç diğer tüm büyüklük gruplarında artış beklentilerinin 2024 yılı güz dönemindeki ilk değerlendirmelere göre aşağı yönlü revize edildiği gözlendi.