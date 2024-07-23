TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" dedi.

Bakan Şimşek yurt içi bankaların swap stokuna ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak." - ANKARA