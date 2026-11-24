ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervleri, bankanın rezerv ve likidite yönetiminde aktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlemesine rağmen altın fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriliyor.

TCMB, rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip bulunuyor. Rezervlerin temel belirleyicileri küresel sermaye hareketleri, cari işlemler dengesi ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik gelişmeler de zaman zaman küresel sermaye hareketlerini etkiliyor. Son dönemde küresel pay piyasalarında yaşanan satış dalgası da uluslararası yatırımcılar üzerinden yurt içi piyasaları etkileyebiliyor. Bu sene de bu tür etkilerle rezervlerde hem artış hem azalış yönünde hareketler görüldü.

Dünya genelinde merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek, olası finansal ve jeopolitik risklere karşı korunmak ve rezervlerinin uzun vadede değerini muhafaza etmek amacıyla altın satın alıyor. Öte yandan dolardaki değerlenme de altını baskılayan başlıca etmenler arasında yer alırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi 104'ü aşarak yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu durum altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

TCMB de bu koşullar altında altın-döviz swapı ve Türk lirası-döviz swapı gibi işlemlerle rezerv araçlarını çeşitlendirerek gerekli adımları atıyor.

Merkez Bankasının brüt rezervleri 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyonist endişeleri artırması altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olurken, bu durum rezervlerin dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu.

Savaş öncesi dönemde 210 milyar dolar olan brüt rezervler 13 Kasım'da 159 milyar dolar seviyesine geldi. Bu azalışın yaklaşık 32 milyar doları altın değerleme etkisinden kaynaklandı. Son bir haftada altın fiyatlarında ilave bir düşüş ve küresel piyasalarda risk algısında hızlı bir bozulma görüldü. Bu iki faktör de rezervlerin geçen hafta azalmasına neden oldu.

Öte yandan altının onsu bu yıl yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti. Son yıllarda sermaye çıkışı yaşanan dönemlerde rezervlerde gerileme görüldü. Belirsizlik ortamının azalmasıyla birlikte de rezervler yeniden güçlü şekilde toparlandı.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, risk algısının normalleşmesiyle birlikte rezervlerin tekrar artacağı öngörülüyor.

Türk lirasına olan talebin istikrarlı olarak devam etmesi, politikalara olan güveni yansıtıyor

Bu noktada, yurt içi döviz talebinin sınırlı kalması ekonomi yönetiminin politikalarının??????? bir kazanımı olarak ortaya çıkıyor. Yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına olan talebin istikrarlı olarak devam etmesi, politikalara olan güveni yansıtıyor.

TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve makroihtiyati çerçeve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlü tutuyor.

Türkiye, yurt içi ve yurt dışı altın işlemlerinin çeşitliliği açısından küresel düzeyde sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle, benzer ülke merkez bankalarına kıyasla merkez bankasının??????? toplam rezervleri içinde altının payı daha yüksek.

TCMB'nin altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 60'ın üzerinde bulunuyor. Bu durum, altının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aktif bir rezerv yönetimi ve politika aracı olarak kullanılmasını gerektiriyor.

TCMB'nin brüt rezervleri savaş öncesi döneme göre altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı gerilerken, rezervlerdeki bu gerilemeye karşın banka rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyor.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma diğer merkez bankalarının rezervlerini de etkiliyor

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin bilindiği üzere geçmişte altın rezervlerinde ciddi bir artış yaptığını anımsatarak, 2024 yılının başında altın rezervlerinin, brüt döviz rezervinin neredeyse yarısına tekabül ettiğini söyledi.

Önceki yıllarda altın fiyatlarında kaydedilen sert yükselişle birlikte TCMB'nin altın rezervlerinin brüt döviz rezervlerine oranının 1,5 katına kadar çıktığını anımsatan Doğan, toplam rezervlerin tarihi zirvelere ulaştığı dönemde ise altın fiyatlarındaki yükselişin, rezerv artışını destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

Doğan, takip eden süreçte TCMB'nin altın fiyatlarındaki sert yükselişin ardından yılın ilk çeyreğinden sonraki dönemde altın swap işlemleri ve altın satışları da gerçekleştirerek toplam rezervde bir optimizasyon sürecine gittiğini belirterek, "Buna rağmen fiziki olarak bulunan altın fiyatlarındaki değer kaybından kaynaklı son dönemde rezervlerde bir düşüş gördük. Bu rezervlerdeki azalıştaki ana etkenlerden bir tanesi altın fiyatlarının düşmesi oldu. Rezervlerde altın bulunduğu müddetçe altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, rezerv üzerinde belirleyici olmaya devam edecek." diye konuştu.

Nitekim bu altınların tamamının satılması ya da farklı bir enstrümana geçilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Doğan, rezervlerin bir optimizasyon çerçevesinde dönemsel olarak artıp azalacağının görüleceğini??????? dile getirdi.

Doğan, neticede rezervlerde altın bulunduğu müddetçe altın fiyatlarındaki dalgalanmanın da tüm dünya merkez bankalarında olduğu gibi TCMB'nin döviz rezervinde de bir dalgalanma getireceğini söyledi.

Aslında TCMB'nin güçlü altın rezervi olduğu döneme bakıldığında dünyada birçok merkez bankasının daha geç de olsa altın rezervlerini artırmaya başladığını bildiren Doğan, "Özellikle Çin Merkez Bankası bu dönemde altının en yüksek olduğu dönemde dahi rezervlerinde altın miktarını artırmaya yönelik hamleleri vardı." ifadelerini kullandı.

Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"TCMB'nin rezervi içerisindeki altın payının yüksek olması nedeniyle bu dönemde ek rezerv artışı söz konusu olmadı. Hatta dediğim gibi dönem dönem swap işlemleri ve altın satışlarıyla da bu rezerv optimizasyonu sağlanmaya çalışıldı. Bu nedenle altın fiyatlarındaki her dalgalanma rezervlerde altın bulunduğu müddetçe toplam rezervde de dalgalanmaya getirecektir. Bunu normal olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA