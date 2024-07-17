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Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

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Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım geldi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizinde alt sınır, politika faizinin yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Yeni ve yenilenen KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılamayacak. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

22 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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