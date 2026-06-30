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Merkez Bankası ile Hong Kong Para Otoritesi Arasında Finansal Teknolojilerde İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hong Kong Para Otoritesi arasında, finansal teknolojiler alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, inovasyon ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hong Kong Para Otoritesi arasında, finansal teknolojiler alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası ve Hong Kong Para Otoritesi arasında, her iki Bankanın inovasyon fonksiyonları arasındaki iş birliğine yönelik çerçeveyi belirlemek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmanın, finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına zemin oluşturması öngörülüyor.

Finansal teknolojiler alanında ortak adımlar atılmasını sağlayacak mutabakat zaptını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue imzaladı.

Kaynak: ANKA
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