TCMB Eylül Ayı Reel Kesim Güven Endeksi'nde Sınırlı Artış

(ANKARA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında sınırlı artış gösterirken mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi 0,2 puan yükselerek 100,8 seviyesine çıktığını açıkladı.

TCMB 2025 yılı Eylül ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarına göre, imalat sanayinde güven göstergesi sınırlı bir yükseliş kaydetti.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, 1821 iş yerinin yanıtlarının toplulaştırılmasıyla hesaplanırken mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), ağustosa göre 0,2 puan artarak 100,8 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam siparişlere yönelik değerlendirmeler güveni artırıcı yönde etkide bulundu. Buna karşılık, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, ihracat siparişleri, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin beklentiler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek 100,2 seviyesinde kaydedildi.

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat siparişlerinde azalış belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. İç piyasa siparişlerinde azalış bildirenler lehine seyir ise bir miktar zayıfladı.

Gelecek üç aya ilişkin beklentilerde ise üretim hacmi, ihracat ve iç piyasa siparişle miktarında artış öngörenler lehine seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İstihdama ilişkin artış yönündeki beklentiler azalış yönünde ağırlık kazanırken, sabit sermaye yatırımlarında artış bekleyenlerin oranı yükseldi.

Maliyet ve fiyat beklentilerinde de gevşeme dikkat çekti. Ortalama birim maliyetlerde son üç aya yönelik artış bildirenler ile gelecek üç aya yönelik artış bekleyenlerin oranı azaldı. Satış fiyatlarında artış beklentileri de zayıfladı. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise ağustosa göre 0,9 puan düşüşle yüzde 34,5 seviyesinde oluştu.