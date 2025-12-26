TCMB: Sektörel enflasyon beklentileri aralıkta geriledi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için azaldığını açıkladı.

TCMB, Aralık 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.