TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'ni yeniledi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eski versiyon EVDS'nin yerini alacak EVDS 3'ün beta sürümünü erişime açtı. Sistem ile daha gelişmiş arama motoru, tematik konu başlıkları ve zenginleştirilmiş içerik sunuluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nin (EVDS) yeni versiyonu olan "EVDS 3"ü beta sürüm olarak erişime açtı.

TCMB, resmi sitesinde EVDS'nin yenilenmesine ilişkin duyuru yayımladı.

TCMB EVDS'nin yeni versiyonu olan EVDS 3'ün beta sürüm olarak erişime açıldığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"TCMB, 1993 yılından bu yana ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmeleri kamuoyuna doğru ve zamanlı şekilde iletmek, veri okuryazarlığını artırmak ve veriye dayalı karar alma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla EVDS'yi işletmekte ve açık veri platformu olarak sunmaktadır. Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla 2017 yılındaki güncelleme ile sistemin altyapısı geliştirilmiş ve tasarımı yenilenmişti. Ocak 2026 itibarıyla ise EVDS, teknik altyapı, içerik ve tasarım olarak tekrar yenilenerek EVDS 3 beta sürüm olarak devreye alınmıştır."

Duyuruda, EVDS 3 sürümü ile sunulan yeniliklerin gelişmiş arama motoru ve anahtar kelimeler, tematik konu başlıkları, kolay erişim sağlayan veri grubu tasarımı, metaveri pencereleri ile kısa ve öz bilgiler, EVDS veri yayımlama takvimi, zenginleştirilmiş içerik ile daha fazla ulusal veri, uluslararası istatistiklere erişim ve yeni özellikler ile biçimlendirilen hazır rapor sayfaları olduğu kaydedildi.

Kullanıcıların yeni sistemi tanımaları amacıyla, EVDS 3 beta sürümü ile birlikte EVDS 2'nin de erişime açık olacağı ifade edilen duyuruda, güncel kullanıcı kılavuzlarına EVDS 3 platformu üzerinden erişim sağlanabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
