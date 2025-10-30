TCMB Ekim Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve hanehalkı için arttığını, reel sektör için azaldığını açıkladı.

TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti.