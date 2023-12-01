Üye Girişi
Haberler

TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. Böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.

Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

Merkez Bankası, TL mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyor

TCMB, TL mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title