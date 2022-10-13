Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek "Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye" dedi. Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere çeşitli politikaların icra edildiğini aktaran Kavcıoğlu, "Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

"RESESYON KONUŞULMAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dünya ekonomisindeki gelişmelere değindiği buradaki konuşmasında, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye" diye konuştu.

"EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARININ UYGULANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğini aktaran Kavcıoğlu, "Son beş yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor" dedi.

"SELEKTİF KREDİ ANLAYIŞINI UYGULAMAYA BAŞLADIK"

2021 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirler ile kredi kompozisyonunda TL'nin payının arttığını bildiren Kavcıoğlu, KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerinin amaçlandığını anlattı. Kavcıoğlu, "Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık" dedi. Kavcıoğlu, 2021 yılında ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğini bildirdi.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.