TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Dezenflasyonu Güçlendirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğini belirterek, bu durumun dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti.

Karahan, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edilen 200'ün üzerinde portföy yöneticisi ve yatırımcının katıldığı 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini kaydeden Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
