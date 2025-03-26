İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB'de CHP'nin adayına Cumhur İttifakı üyesi de oy vermiş

TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz

TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamalarda piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif bir biçimde attıklarını söyledi. Karahan ayrıca ekonominin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak tüm önlemleri alacakları sözünü verdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak attık ve alacağız" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya ilişkin Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ ADIMLARI ATTIK"

Karahan, piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif bir biçimde attıklarını söyledi. Bu doğrultuda, gelişen koşullara göre hareket etmeye devam edeceklerini belirtirken, piyasalardaki istikrarın sağlanması için kararlılık mesajı verdi.

PROAKTİF YAKLAŞIM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Karahan, yaptığı açıklamalarla birlikte, piyasalarda belirsizlikleri azaltmak ve güven ortamını güçlendirmek amacını taşıdıklarını ifade etti. "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı atıyoruz" diyen Karahan, ekonominin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak tüm önlemleri alacakları sözünü verdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.