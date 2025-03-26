TCMB Başkanı Karahan: Piyasa kurallarına uygun adımları atıyoruz

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak attık ve alacağız" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaya ilişkin Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ ADIMLARI ATTIK"

Karahan, piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif bir biçimde attıklarını söyledi. Bu doğrultuda, gelişen koşullara göre hareket etmeye devam edeceklerini belirtirken, piyasalardaki istikrarın sağlanması için kararlılık mesajı verdi.

PROAKTİF YAKLAŞIM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Karahan, yaptığı açıklamalarla birlikte, piyasalarda belirsizlikleri azaltmak ve güven ortamını güçlendirmek amacını taşıdıklarını ifade etti. "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı atıyoruz" diyen Karahan, ekonominin sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak tüm önlemleri alacakları sözünü verdi.