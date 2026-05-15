Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan KSO'ya ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Başkan Yardımcısı Yusuf Emre Akgündüz ve beraberlerindeki heyet, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen'i ziyaret etti.

KSO yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette; para politikası, enflasyonla mücadele süreci ve reel sektörün taleplerine yönelik istişarelerde bulunulurken, KSO Başkanı Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin taleplerini içeren 13 maddelik dosyayı TCMB Başkanı Karahan'a sunarak destek istedi. TCMB Başkanı Fatih Karahan ve beraberindeki heyete Konya sanayisinin üretim ve ihracat potansiyeline ilişkin bilgiler veren Başkan Büyükeğen, Konya'nın üretim odaklı büyüyen bir sanayi şehir olduğunu, ancak sanayicilerin üretimlerine zorlu bir finansman iklimi içerisinde devam ettiklerini kaydetti.

"Enflasyonla mücadeleyi destekliyoruz"

Finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ettiğini aktaran Büyükeğen, "Bizler iş dünyası olarak fiyat istikrarının öneminin farkındayız. Enflasyonla mücadeleyi destekliyoruz. Ekonomimizin sağlıklı büyümesi ve kalıcı istikrarın sağlanması açısından bu sürecin önemini biliyoruz. Ancak üretim hayatının sürdürülebilirliği açısından yatırım ve üretim odaklı kredilerin daha erişilebilir hale gelmesi büyük önem taşımaktadır. Bugün sanayicimizin en büyük ihtiyacı, öngörülebilirliktir. Etrafımızdaki savaşlar, bitmek bilmeyen küresel stres ve beklediğimizden daha uzun süren ülkemizdeki enflasyonla mücadele süreci, sanayicilerimizi çok yordu. Dolayısıyla, paratoner etkisiyle üretimin, sanayicimizin üzerindeki stresin alınması lazım" diye konuştu.

Büyükeğen, reel sektörün yatırım iştahını canlı tutacak, üretim kapasitesini güçlendirecek her adımın ülkenin geleceğine yapılmış önemli bir katkı olduğunu vurguladı. Başkan Büyükeğen, Konyalı sanayicilerden gelen; ihracatçılara yönelik reeskont kredilerinin artırılması, yüzde 3 olan döviz dönüşüm desteğinin artırılması, ihracat gelirini bozdurduktan sonra 20-30 gün süreyle döviz alımının sınırlandırılması konularında esnek davranılması gibi hususları içeren 13 maddelik taleplerini içeren dosyayı ileterek, destek istedi.

Toplantı reel sektörün talepleri ile ilgili istişarelerle tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı