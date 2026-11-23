TCMB Başkanı Karahan fiyat ve finansal istikrarı desteklemeyi amaçladıklarını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TCMB Başkanı Karahan, tüm adımlarının amacının fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek olduğunu belirtti. Karahan, bu amacın fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek olduğunu vurguladı.
TCMB Başkanı Karahan: "Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek"
Kaynak: AA