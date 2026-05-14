MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN: ENFLASYONUN 2026 YIL SONUNDA YÜZDE 26 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltirken, 2027 ve 2028 hedeflerini de güncelledi. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 26, 2027 sonunda ise yüzde 15 olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu 2026 Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Karahan, "2026 yılı enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefini yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 ara hedefini ise yüzde 8'den 9'a yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yılsonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
