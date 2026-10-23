TCMB anketinde hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 43,75'e geriledi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre, hanehalkının son bir yılda fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda da en fazla artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları yakıt ve enerji ile gıda oldu.

TCMB, 2026 yılı Ekim ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 3 bin 152 hanehalkının yanıtladığı ankete göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları yakıt ve enerji ile gıda oldu. Ankette, yakıt ve enerjiyi fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9'a yükseldi.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Anket sonuçlarına göre, gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarında beklenen artış oranı bir önceki aya kıyasla 0,33 puan azalarak yüzde 30,36 oldu. Konut fiyatlarındaki değişim beklentilerinin demografik kırılımlara göre dağılımı da ankette yer aldı.

YATIRIM TERCİHİNDE ALTIN İLK SIRADA

Katılımcıların 12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,96 TL artarak 56,86 TL olarak gerçekleşti. ABD doları kuru beklentilerinin demografik kırılımlara göre dağılımına da ankette yer verildi.

Ankette katılımcıların yatırım tercihleri de değerlendirildi. Buna göre, "altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3'e yükseldi. Böylece altın, katılımcıların yatırım tercihlerinde ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada ise "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcılar yer aldı. Bu gruptaki katılımcıların oranı bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 35,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA