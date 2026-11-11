TCMB, A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal etti

TCMB, A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın faaliyet iznini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TCMB, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu faaliyet iznini iptal etti. Böylece iki şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni sona erdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
Söz konusu iptallere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri, ilgili kanun uyarınca iptal edildi.
Kaynak: AA