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TCMB 2025 Yılı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TCMB 2025 Yılı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı için yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 27,05 olarak belirlendi. Katılımcılar 12 ay ve 24 ay sonrasındaki enflasyon beklentilerini de açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde yüzde 27,05 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

12 ay sonraki enflasyon bekletileri

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 15,34 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,90'ının beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 56,45'inin beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 17,74'ünün beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonraki enflasyon beklentileri

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,39 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 40,07 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 39,29'unun beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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