TCDD Taşımacılık AŞ, konvansiyonel trenlerde internet hizmeti alımı için ihaleye çıktı

Güncelleme:
TCDD Taşımacılık AŞ, konvansiyonel trenlerde 12 ay süreli internet hizmeti sunmak üzere yerli isteklilere açık ihale gerçekleştirecek. Tekliflerin 28 Ocak'a kadar verilmesi gerekiyor.

TCDD Taşımacılık AŞ, konvansiyonel trenlerde 12 ay internet sunumu için ihale yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin konvansiyonel trenlerde internet hizmeti sunmak için açtığı ihaleye ilişkin detaylar yer aldı.

Buna göre 12 aylık internet alımını kapsayan ihale, yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık usulle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacakların tekliflerini 28 Ocak Çarşamba saat 10.30'a kadar TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekiyor.

Kurumun Satın Alma Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek ihale için teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu tutuldu. Söz konusu doküman, KDV dahil 1000 lira bedelle Genel Müdürlük merkez veznesinden temin edilebilecek.

Ayrıca, teklif edilen bedelin en az yüzde 3'ü kadar geçici teminat verilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
