TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., İstanbul'da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Tarife Komisyonu'na teklif sundu.

YÜZDE 25,49'LUK ZAM TALEBİ

İBB Meclisi Tarife Komisyonu'na sunulan teklifte TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 yapılmasını talep etti.

EN UZUN MESAFE ÜCRETİ 75 TL'YE ÇIKACAK

Söz konusu artış talebi doğrultusunda, Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme teklifinin, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.