TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi

TCDD'den Marmaray için yüzde 25 zam talebi
Güncelleme:
TCDD Taşımacılık A.Ş., İstanbul'da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu'na teklif sundu. Hazırlanan teklifte, mevcut ücret tarifesine yüzde 25,49 oranında artış yapılması talep ediliyor. Söz konusu artış talebi doğrultusunda, Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak.

  • TCDD Taşımacılık A.Ş., Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerine yüzde 25,49 zam talep etti.
  • Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak.
  • Zam teklifi İBB Meclisi Tarife Komisyonu'na sunuldu ve İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., İstanbul'da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Tarife Komisyonu'na teklif sundu.

YÜZDE 25,49'LUK ZAM TALEBİ

İBB Meclisi Tarife Komisyonu'na sunulan teklifte TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 yapılmasını talep etti.

TCDD, Marmaray için yüzde 25 zam talep etti

EN UZUN MESAFE ÜCRETİ 75 TL'YE ÇIKACAK

Söz konusu artış talebi doğrultusunda, Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme teklifinin, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

TCDD, Marmaray için yüzde 25 zam talep etti

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Ekonomi
500

Sokağa çıkıp sorsan Chp yüzünden derler

