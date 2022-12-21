TBMM tatile girme kararı aldı, 2 milyona yakın vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesi 2023'e kaldı
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TBMM, 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında AK Parti grubunun kabul edilen önerisiyle birlikte tatile girme kararı aldı. Meclis'in tatile girmesi nedeniyle 2 milyona yakın EYT'liyi ilgilendiren düzenleme 2023 yılına kaldı. Hatırlanacağı üzere iktidar, EYT ile ilgili düzenlemenin 2022 bitmeden Meclis'ten geçeceği sözünü vermişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor. AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı. Hatırlanacağı üzere hükümet, 2 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesinin 2022 bitmeden Meclis'ten geçeceği sözünü vermişti.
Genel Kurul gündeminde, 14 maddelik torba kanun teklifi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon raporu bulunuyor. Bu iki konunun görüşülmesinin ardından Meclis tatile girecek.
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemede bir yaş şartı olup olmayacağı belirsiz. Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.