Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bütçesi YTB ve TİKA bütçelerini aştı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, Devlet Opera ve Balesi'ne ayrılan yüksek bütçenin ardından TİKA ve YTB gibi stratejik kurumların bütçeleri ile karşılaştırıldığında eleştirilere sebep oldu. Bütçenin kamu yararı açısından sorgulanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, kamuoyunda öncelik tartışmalarını beraberinde getirdi.

TBMM'den geçen bütçeye göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne 5 milyar 248 milyon 396 bin lira, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) 3 milyar 229 milyon 498 bin lira, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) ise 3 milyar 800 milyon 63 bin lira bütçe ayrıldı.

Böylece, Türkiye'nin yurt dışındaki etki gücünü, insani diplomasisini ve kamu diplomasisini yürüten TİKA ve YTB stratejik kurumların bütçelerinin, Devlet Opera ve Balesi'nin gerisinde kalması bazı kesimler tarafından eleştiri yapılmasına neden oldu.

Yapılan eleştirilerde Opera ve bale faaliyetlerine ayrılan yüksek bütçenin, milyonlarca insanı kapsayan kalkınma, diaspora, kültürel diplomasi ve insani yardım projeleri yürüten kurumların önüne geçirilmesinin kamu yararı açısından sorgulanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Devlet Opera ve Balesi'ne ayrılan 5,2 milyar lirayı aşan bütçenin, artan hayat pahalılığı, tasarruf çağrıları ve ekonomik daralma ortamında orantısız olduğu da ifade edildi.

Hükümetin sık sık dile getirdiği kamuda tasarruf ve verimli harcama vurgusuna rağmen, opera ve bale gibi yüksek maliyetli alanlara ayrılan bu büyüklükteki kaynağın ne ölçüde toplumsal fayda ürettiği de bu çerçevede tartışma konusu oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
