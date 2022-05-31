TBMM KİT Komisyonunda Et ve Süt Kurumunun hesapları görüşüldü - Haberler

Et Ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, bu yıl yurt dışı süt tozu fiyatlarının yurt içi fiyatlara göre yüksek seyretmesi nedeniyle ihracatta artış sağlandığını belirterek, "Arz fazlalığı oluşmadığından dolayı bugüne kadar alım müdahalesine ihtiyaç duyulmadı." dedi.

Tbmm Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, ESK'nin 2019-2020 dönemine ilişkin hesapları görüşüldü.

Kayhan, komisyonda yaptığı sunumda, kuruma ait 15 işletme olduğunu, 12 et kombinasının yıllık 389 bin 500 büyükbaş, yaklaşık 3 milyon küçükbaş kesim kapasitesi ve 14 bin ton depolama potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Kayhan, hayvancılığın iki temel ürünü olan kırmızı et ve çiğ sütte piyasanın genel görünümüne bakıldığında, çiğ sütte buzağılama dönemi olarak tabir edilen ilkbahar aylarında arz yönlü artışların, kırmızı ette ise turizm ve tatil sezonlarında talep yönlü artışların dönemsel olarak fiyatlarda dalgalanmalara neden olduğunu, bunun da hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Piyasalarda arz-talep dengesini sağlamak amacıyla 2013'te kurumun ana statüsünün değiştirildiğine işaret eden Kayhan, "Görev tanımına süt ve ürünleri eklenerek kurumumuza piyasa düzenleme görevi verilmiştir. ESK bu misyonuyla iki temel üründe arz açığı dönemlerinde piyasaya ürün ikame ederek, arz fazlası durumunda da alım müdahalesi yaparak regülasyon görevini başarıyla yürütmektedir." diye konuştu.

Kayhan, Yozgat Süt İşleme Tesisi yatırımının tamamlandığını ve deneme üretimine başlandığını, Trabzon Kombinası yatırımının da yüzde 96'sının tamamlandığını bildirdi.

"Süt tozunda arz fazlalığı oluşmadı"

Kayhan, 2016'dan bu yana çiğ sütte arz fazlasının olduğu dönemlerde maliyetler dikkate alınarak Ulusal Süt Konseyinin ilan ettiği referans fiyattan alımlar yapıldığını ve süt tozuna dönüştürülerek yurt dışı piyasalarına satıldığını ifade etti.

Bu yıl yurt dışı süt tozu fiyatlarının yurt içi fiyatlara göre yüksek seyretmesi nedeniyle ihracatta artış sağlandığını belirten Kayhan, dolayısıyla arz fazlalığı oluşmadığı için bugüne kadar alım müdahalesine ihtiyaç duyulmadığını bildirdi.

Kayhan, çiğ sütte ve kırmızı ette maliyet ve fiyat analizleri, piyasalara dair risk değerlendirmeleri yapıldığını ve gerekli tedbirlerin uygulandığını dile getirdi.

Komisyonda Et ve Süt Kurumu raporu görüşülürken, Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan'ın "yetkisiz" olduğunu iddia eden CHP'li milletvekilleri, "toplantının usule uygun olmadığı" gerekçesiyle salonu terk etti.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından ESK'nin 2019-2020 dönemi hesapları ibra edildi.