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TBMM'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı

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Asgari ücretle ilgili destek görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'da başladı. Yapılan görüşmelerde asgari ücretin belirlenmesi ve işçilere sağlanacak destekler masaya yatırılıyor. Görüşülen teklife göre, 2025 yılı için işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 1000 lira olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unda emekli maaşlarına artış ve işverene asgari ücret desteğinin devamını içeren yasa teklifi görüşülüyor. Söz konusu teklife göre, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, 2025 yılı için işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 1000 lira olacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve toplam 9 maddeden oluşan teklife göre, 2024 yılı için 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarılacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1000 LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Teklif, aynı zamanda işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2025 yılında da devam etmesini öngörüyor. 2016 yılından bu yana sürdürülen bu destek, yeni düzenleme ile 1000 lira olarak belirlenirken, amaçlanan hedefler arasında kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve iş güvencesini korumak da bulunuyor. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TBMM'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

asgari ücret adı üzerinde ASSSAGRİ. yani ennn az bu kadar verilmeli diyor devlet. iş veren fazlasını verdi de elini tutan mı var. kaldı ki insanlar donanım sahibi olmalı, vasıflı insanların hiç biri 22 bine çalışmıyor. sağlık yönetimi gibi basit bir üniv mezun bir yakınım, okul biter bitmez 30 bin tl işe başladı. tamam 22 bin çok değil ama artırmak istiyorsan vasfını da artır.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

önce emekliye bakın yüzde on beş zam yaptınız alışverişte yüzde yirmi KDV alıyorsunuz maaşlara 3000 TL KDV iadesi vermeniz gerekli

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