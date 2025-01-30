TBMM'de asgari ücrete destek görüşmeleri başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unda emekli maaşlarına artış ve işverene asgari ücret desteğinin devamını içeren yasa teklifi görüşülüyor. Söz konusu teklife göre, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, 2025 yılı için işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği 1000 lira olacak.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve toplam 9 maddeden oluşan teklife göre, 2024 yılı için 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 liraya çıkarılacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1000 LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Teklif, aynı zamanda işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2025 yılında da devam etmesini öngörüyor. 2016 yılından bu yana sürdürülen bu destek, yeni düzenleme ile 1000 lira olarak belirlenirken, amaçlanan hedefler arasında kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve iş güvencesini korumak da bulunuyor. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.