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Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Artış

Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Artış
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti. Yıllık bazda tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 oranında artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi eylül ayı verilerini açıkladı. Verilere göre tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,83 milyar adet gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı Kümes Hayvancılığı Üretimi eylül 2024 verilerine göre, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 kesilen tavuk sayısı yüzde 10,0 tavuk eti üretimi yüzde 11,8 hindi eti üretimi ise yüzde 16,7 arttı.

Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 tavuk eti üretimi yüzde 6,3 hindi eti üretimi ise yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 214 bin 432 ton olan tavuk eti üretimi eylül ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 214 bin 116 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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