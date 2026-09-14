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Tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 8,4 oranında artarak 251 bin 861 ton oldu

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Bir önceki ay 232 bin 238 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 8,4 oranında artarak 251 bin 861 ton oldu.

Bir önceki ay 232 bin 238 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 8,4 oranında artarak 251 bin 861 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,2 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,5 arttı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 1,1 arttı.

Bir önceki ay 232 bin 238 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 8,4 oranında artarak 251 bin 861 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 838 milyon 966 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında yüzde 3,5 oranında artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin adet oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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