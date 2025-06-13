Tavuk Eti Üretimi Nisan Ayında Yüzde 2,6 Arttı

Tavuk Eti Üretimi Nisan Ayında Yüzde 2,6 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretiminde ise yüzde 9,1 azalma görüldü.

Bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 2,6 oranında artarak 237 bin 567 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, Nisan ayında tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 23,5 arttı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 2,6 oranında artarak 237 bin 567 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 632 milyon 774 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 5,0 oranında azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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