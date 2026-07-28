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Tavşanlı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tarla ve Sera Denetimleri

Tavşanlı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tarla ve Sera Denetimleri
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere ait tarla ve seralarda hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı. Yetkililer, saha çalışmalarında ürünlerin gelişimini inceledi, riskli alanlarda üreticileri uyardı ve bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı konusunda teknik destek sağladı. Müdürlük, verimli ve sürdürülebilir tarım için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilere ait tarla ve seralarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında ürünlerin gelişim durumları detaylı şekilde incelenirken, hastalık ve zararlı riski taşıyan alanlarda üreticilere gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve etkin kullanımı konusunda teknik destek verilerek üreticilerin karşılaşabileceği muhtemel sorunlara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması amacıyla üreticilerin yanında olmaya ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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