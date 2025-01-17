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Tavşanlı'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı Toplantısı Gerçekleşti

Tavşanlı'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı Toplantısı Gerçekleşti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi. TTSO ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, mesleki eğitim kurslarıyla iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında (NİYEP) alt çalışma kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) iş birliğiyle oluşturulan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NIEP) alt çalışma kurulu, ilk toplantısını Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen toplantıya, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sözer, TTSO Genel Sekreteri İbrahim Akpınar, Tavşanlı İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy ve İş ve Meslek Danışmanı Salih Elyak katılım sağladı.

Proje kapsamda başlatılacak mesleki eğitim kurslarıyla, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi, istihdamın artırılması ve işsizlerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmekte. Toplantıda, projeye dair genel bilgilendirme ve katılım süreci hakkında açıklamalarda bulunuldu. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, proje hakkında detaylı bilgi almak için Tavşanlı İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü veya Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçebileceği belirtildi.

Tavşanlı'da iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik bu iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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