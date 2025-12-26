Haberler

Tavşanlı'da mera ıslahı çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Mera Islahı ve Amenajmanı' projesi ile meraların verimliliği artırmak amacıyla gübreleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar, hayvancılığın desteklenmesine yönelik önemli katkılar sağlayacak.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılığın temelini oluşturan meraların verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

"Mera Islahı ve Amenajmanı" projesi kapsamında Çardaklı Mahallesi'ndeki mera alanlarında gübreleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla, meraların ot verimi ve kalitesinin artırılması, bitki örtüsünün güçlendirilmesi ve üreticilerin kaba yem ihtiyacının daha kaliteli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Yetkililer, yürütülen ıslah çalışmalarının bölgedeki hayvancılığa önemli katkı sağlayacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
