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Tavşanlı'da Hünnap ve Cennet Hurması Fidanı Dağıtımı Yapıldı

Tavşanlı'da Hünnap ve Cennet Hurması Fidanı Dağıtımı Yapıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 29 çiftçiye toplamda 2 bin 784 hünnap ve cennet hurması fidanı dağıtıldı. Proje, bölge tarımının verimliliğini artırmayı ve ekonomik getiriyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, Uluçam Köyü'nde hünnap ve cennet hurması fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, İl Özel İdaresi'nin yüzde 75 hibe desteği ile 29 çiftçiye toplamda 2 bin 784 fidan dağıtıldı. Bu fidanların bin 918'i hünnap, 870'i ise cennet hurması oldu. Çiftçiler 56 dekar alanda hünnap, 31 dekar alanda ise cennet hurması yetiştirecek. Uygulama bölgesi olarak belirlenen Uluçam Köyü'nün, hünnap ve cennet hurması yetiştiriciliği için uygun mikroklima özelliklerine sahip olduğu belirtildi.

Kaymakam Hayrettin Baskın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür projelerle çiftçilerimizi desteklemeyi ve bölge tarımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hünnap ve cennet hurması gibi ürünler, ekonomik getirisi yüksek seçenekler sunuyor" dedi.

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürü Mustafa Gökçe ise yapılan bu çalışmanın bölge tarımına katkı sağlayacağını belirterek, çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırması ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçiler, böyle bir projeye dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Proje, bölge ekonomisine ve tarımsal üretime büyük katkı sağlamayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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