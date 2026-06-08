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Tavşanlı cezaevi serasında üretim faaliyetleri incelendi

Tavşanlı cezaevi serasında üretim faaliyetleri incelendi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri cezaevi serasında bitkisel üretim ve bakım uygulamalarını denetledi, teknik bilgilendirme yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından cezaevi serasında kontrol ve incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde bitkisel üretim faaliyetleri, yetiştirme şartları ve genel bakım uygulamaları yerinde değerlendirilirken, üretimin verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla işletmelere yönelik teknik destek ve kontrollerin devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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