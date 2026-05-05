TAV Technologies 'AirportCockpit' platformunu tanıttı

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Technologies, geliştirdiği "AirportCockpit" platformuyla havalimanı operasyon yönetimini tek sistemde birleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çözüm, havalimanlarında kullanılan Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi (AOCC) yapısını dijital ortamda desteklemek üzere geliştirildi.

Platform, terminal, hava ve kara tarafı operasyonlarını tek sistemde birleştiriyor. Uçuş verileri, bagaj süreçleri, yolcu akışı ve kaynak planlaması gibi operasyonel alanlar, gerçek zamanlı veri akışıyla izleniyor.

TAV Technologies'in Toplam Havalimanı Yönetim Sistemi kapsamındaki havalimanı operasyonel veri tabanı, kaynak yönetim sistemi ve uçuş bilgi ekranı sistemi çözümleriyle entegre çalışan platformda "FlightRadar24" gibi dış veri kaynaklarından alınan veriler de sisteme dahil ediliyor.

Sistem, veri akışını analiz ederek olası aksaklıkların önceden tespit edilmesini amaçlıyor. "İstisnalarla Yönetim" yaklaşımıyla ekiplerin yalnızca kritik durumlara odaklanması hedeflenirken, bildirimler mobil uygulama üzerinden ilgili ekiplere iletiliyor.

Platformun küresel lansmanı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Passenger Terminal Expo (PTE) 2026 kapsamında gerçekleştirildi. İlk uygulamanın, mayıs ayında Azerbaycan'da Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında devreye alınması, ardından Ankara'da Esenboğa Havalimanında kurulması planlanıyor.

TAV Tehcnologies, PTE 2026'da ayrıca Treva (dijital pazaryeri platformu), Port Assist (yapay zeka destekli çok dilli bilgi kiosku) ve Dijital Seyahat Asistanı çözümlerini de tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı (CIO) ve TAV Technologies Genel Müdürü Mehmet Kerem Öztürk, sektörün operasyonel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerle havalimanı operasyonlarının daha öngörülebilir ve koordineli yönetilmesini hedeflediklerini aktaran Öztürk, "AirportCockpit, otonom havalimanı vizyonu doğrultusunda geliştirdiğimiz çözümler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, tahminlere ve öngörülere dayalı olarak operasyonların veriyle yönlendirilen ve kendi kendini optimize edebilen yapılara dönüşmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.