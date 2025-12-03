Haberler

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

Güncelleme:
TAV Havalimanları ve iştiraki Havaş'ta 1 Ocak 2026 itibarıyla üst düzey yönetim kadrolarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Melis Tunaveli, İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak atanırken, Mete Erna Havaş Genel Müdürü olarak görevine devam edecek. Ayrıca, Mehmet Bozdemir Havaş Genel Müdürü olarak atanırken, diğer yöneticilerde de değişiklikler yapıldı.

TAV Havalimanları ve iştiraki Havaş'ta 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere üst düzey yönetim kadrolarında değişiklikler gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı (CHRO) görevine Melis Tunaveli, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) görevine de Havaş Genel Müdürü Mete Erna, atandı.

Görevini Hakan Öker'den devralacak Tunaveli, insan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Kariyerine Roche AŞ'de başlayan Tunaveli, Kraft Foods ve Philip Morris International'da liderlik rolleri üstlendi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü lisans derecesine sahip olan Tunaveli, 2018'de Coca Cola İçecek'e (CCI) katıldı. 2018-2023 arasında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, 2023-2024 arasında İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Havaş Genel Müdürü Mete Erna, görevini 1 Ocak 2026 itibarıyla Kürşad Koçak'tan devralacak. Havaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonunu üstlenecek olan Koçak, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı.

Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995'te Havaş'ta başladı. Kariyeri boyunca Türkiye'de ve yurt dışında sektörde çeşitli hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi.

2014'te yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdüren Erna, Ekim 2017 itibarıyla Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüttü.

Erna, 1 Temmuz 2020'de Havaş Genel Müdür Vekili, 1 Ekim 2020'de ise Genel Müdür olarak atandı.

Mehmet Bozdemir Havaş Genel Müdür'ü olarak atandı

Havaş Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir, 1 Ocak 2026 itibarıyla Havaş Genel Müdür'ü olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Bozdemir, 1995'te Havaş'a katıldı. Bozdemir, kariyeri boyunca İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarının yanı sıra Genel Müdürlük bünyesinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2015'ten itibaren İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Bozdemir, 2025'te Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Öte yandan Havaş Otobüs İşletme Genel Müdür Yardımcısı Turgay Günaydın, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Havaş Teknik ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erol Kazcı da TAV Havalimanları Holding'de Kıdemli Teknik Eksper olarak atandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
