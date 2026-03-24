Haberler

TAV Havalimanları'nda üst düzey atamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAV Havalimanları, yeni atamalarla kadrosunu güçlendiriyor. Candemir Akyıldız, TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü olarak göreve başlayacak. Erkan Balcı, İstanbul merkezli kurumda yeni görevine geçerken, İclal Kayaoğlu emekliye ayrılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Candemir Akyıldız, 1 Mayıs itibarıyla TAV Ege ve TAV Milas- Bodrum Genel Müdürü olarak göreve başlayacak. Akyıldız, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanından sorumlu olacak.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında 2009'dan bu yana görevde olan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı ise 1 Mayıs itibarıyla merkezi İstanbul'da bulunan TAV Havalimanları Holding'in Havalimanları Optimizasyon ve Dijital Projeler Direktörü olarak görevine devam edecek.

Akyıldız ve Balcı, TAV Havalimanları Holding Grup Başkanı-Havalimanları (COO) Mete Erna'ya bağlı olarak görev yapacak.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü olarak 2021'den bu yana görev yapan İclal Kayaoğlu ise, 1 Nisan itibarıyla emekliye ayrılacak.

Operasyonel kadrolarda yeni görevlendirmeler

Şirket bünyesindeki diğer atamalar kapsamında, TAV Milas-Bodrum Teknik Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapan Okay Taşdemir, 1 Nisan itibarıyla TAV Milas-Bodrum Direktörü, TAV Havalimanları Holding Ticari İşler Koordinatörü Erdost Erden de 1 Mayıs itibarıyla TAV Ege Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Candemir Akyıldız

TAV İstanbul'da 2001'de kariyerine başlayan Candemir Akyıldız, havalimanı operasyonları, yönetimi ve stratejik gelişim alanlarında 25 yıllık liderlik deneyimine sahip. Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Yönetimi bölümünden mezun olan Akyıldız, Bahçeşehir Üniversitesinden Executive MBA derecesi elde etti.

Farklı coğrafyalarda ve grup şirketleri bünyesinde 10'dan fazla havalimanının tasarımı, inşaat süreçlerinin yönetimi ve operasyonel hazırlık aşamalarında önemli rol oynayan Akyıldız, 2021'de Havalimanları Direktörü olarak atanarak, TAV Havalimanları portföyü genelinde operasyonel strateji ile standardizasyon süreçlerine liderlik etti.

ACI World Facilitation & Services Standing Committee (Kolaylaştırma ve Hizmetler Komitesi) üyesi olan Akyıldız, aynı zamanda ACI AMPAP (Havalimanı Yönetimi Profesyonel Akreditasyon Programı) sertifikasına sahip.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

