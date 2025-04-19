TAV Havalimanları, 'Harika Bir İş Yeri' Sertifikasını Yeniden Kazandı

TAV Havalimanları, insan kaynakları alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren Great Place to Work Enstitüsü'nün değerlendirmesi sonucunda "Harika Bir İş Yeri" kriterlerini karşılayarak yeniden sertifika almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışan deneyimlerini temel alan değerlendirme sürecinde, güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi kriterler dikkate alındı. Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından yürütülen sertifikalandırma sürecinde, çalışanlara yönelik anonim ve kapsamlı anketlerle şirket kültürü ölçüldü. Değerlendirme sonucunda TAV Havalimanları, "Harika Bir İş Yeri" olarak nitelendirilen kurumlar arasındaki yerini korudu.

TAV Havalimanları'nın yanı sıra, grup bünyesindeki ATÜ Duty Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Technologies de Great Place to Work sertifikasına layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, şirketin 25 yıldır yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmaya çalıştığını belirtti.

Öker, sekiz ülkede işlettikleri 15 havalimanının yanı sıra, iştirak şirketleriyle birlikte 30'dan fazla ülkede, 100'ü aşkın havalimanında varlık gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu operasyon ağının başarısının temelinde, 42 bini aşkın çalışma arkadaşımızın bilgi ve birikimi yer alıyor. Çalışanlarımızın doğrudan geri bildirimlerine dayanan bu sertifika, bizim için değerli bir gurur kaynağı. Gücümüzü insan kaynağımızdan alıyor, çalışan deneyimini kurumsal önceliklerimizin merkezine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz."