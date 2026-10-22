TAV Havalimanları 9 ayda net karını yüzde 130 artırarak 173,4 milyon avroya çıkardı

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TAV Havalimanları, 2026 yılının 9 ayında işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 59 milyon, iç hatlarda 30 milyon yolcu ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2026'nın 9 ayını kapsayan finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 1 milyar 461,1 milyon avroya çıkaran şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 7 artışla 467,4 milyon avrodan 501,8 milyon avroya, FAVÖK marjı 0,7 baz puanlık artışla yüzde 33,6'dan 34,3'e ulaştı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 75,3 milyon avro net kar elde eden şirket, bu yılın aynı döneminde net karını yüzde 130 artırarak 173,4 milyon avro seviyesine çıkardı.

Söz konusu dönemde şirket, işlettiği havalimanlarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam yolcu sayısını yüzde 3 artırarak, 87,2 milyondan 89,4 milyona çıkardı. Dış hat yolcu sayısı yüzde 1 artışla 58,8'den 59,2 milyona ulaşan şirket, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme kaydederek, yolcu sayısını 28,4'ten 30,1 milyona yükseltti.

"Yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 9 aylık dönemde küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler devam ederken, Orta Doğru'daki jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden jet yakıtı fiyatlarının havacılık sektörü üzerinde baskı kurmayı sürdürdüğünü belirtti.

Tüm oluymsuzluklara rağmen çeşitlendirilmiş portföyleri, operasyonel esneklikleri ve disiplinli yönetim anlayışları sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde ettiklerini vurgulayan Kaptan, Türkiye'de Ankara ve İzmir, yurt dışında da Kuzey Makedonya ve Almatı havalimanlarının yolcu trafiğindeki büyümeye katkı sağladığını aktardı.

Söz konusu dönemde finansal performanslarının güçlü seyrini koruduğuna değinen Kaptan, üçüncü çeyrekte de büyüme ivmelerini sürdürerek, yıllık bazda cirolarını yüzde 5, FAVÖK'ü ise yüzde 11 artırdıklarını, kur ve vergi koşullarının da olumlu katkısıyla ilk 9 ayda net karlarını iki kattan fazla yükselttiklerini ifade etti.

Kaptan, Antalya Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan yeni ticari alanların ilk kez tam dönem katkı sağladığını ve bu durumun yiyecek, içecek ve duty-free gelirlerini desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyle yolcu başına ticari gelirimiz artış gösterirken, yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artarak 10 avroya ulaştı. Almatı Havalimanı'ndaki yatırımlarımıza ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza stratejik planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte yolcu başına uygulanan tarifelerde sağladığımız ilave artış, havacılık gelirlerimizi güçlendirme stratejimiz açısından önemli bir adım oldu. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz. Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın 5 yıl uzatılmasının ardından artan seyahat talebini karşılayacak kapasiteyi sağlamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarımıza devam ediyoruz. Orta Doğu'daki gerilimden etkilenen Gürcistan'da, koşulların iyileşmeye başlamasıyla yolcu büyümesi, hazirandan itibaren yeniden güçlü bir ivme kazandı. Yılın son çeyreğine girerken, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda hava yolculuğuna talebin güçlü seyrini koruyacağına ve hissedarlarımızla tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA