Haberler

Tat Gıda, 2025 Yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tat Gıda, üçüncü çeyrekte 248 milyon lira esas faaliyet karı elde ettiğini duyurdu. Şirket, brüt karını bir yıl öncesine göre yüzde 31 artırarak 767 milyon liraya yükseltti ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlar yaptığını açıkladı.

Tat Gıda, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 248 milyon lira esas faaliyet karı elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda endüstrisinde faaliyet gösteren Tat Gıda, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Operasyonel verimliliğini ve karlılığını artıran şirket, üçüncü çeyrekte brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 767 milyon liraya yükseltti.

Tat Gıda'nın faaliyet giderlerindeki yüzde 32'lik düşüş, operasyonel karlılığı destekledi. Bu kapsamda, Tat Gıda'nın esas faaliyet karı 248 milyon lira, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 490 milyon lira, net karı ise 48 milyon lira seviyelerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, şirketin söz konusu finansal sonuçlarını İstanbul'da düzenlenen 2025 Yılı 3. Çeyrek Analist ve Kurumsal Yatırımcı Toplantısı'nda katılımcılara sundu.

Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim ve yatırım şirketlerinden 48 sektör profesyonelinin katıldığı toplantıda, Tat Gıda'nın ilk kez hazırladığı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Raporu da paylaşıldı.

"Büyüme yolculuğunda yeni bir döneme girdik"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Memiş, güçlü finansal performansın yanı sıra Avrupa'daki yeni yapılanma ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Tat Gıda'nın küresel büyüme yolculuğunda yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Veysel Memiş, 2025'in 9 ayında 290 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu yatırımlarımızın temel amacı, Tat Gıda'yı bir dünya markası haline getirmek. Tat Gıda'nın üst düzey lezzetiyle sabah kahvaltısından, ara öğün ve akşam yemeğine kadar her anınızda var olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Global marka olma hedefleri doğrultusunda, Eylül 2025'te Hollanda'da Tat Europe BV'nin kurulduğunu anımsatan Memiş, bu girişimin Avrupa operasyonlarını merkezileştirmek açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Memiş, "Bugün, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Hollanda'daki bu yeni merkezle Avrupa pazarındaki büyüme hedeflerini hızlandıracak ve ihracat hacmini daha da artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji yatırımlarına odaklandık"

Sürdürülebilirlik stratejisini, enerji verimliliği ve karbon azaltımı hedefleriyle desteklemeye devam ettiklerine değinen Veysel Memiş, "Sürdürülebilirlik, iş modelimizin merkezinde bulunuyor. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına güçlü bir şekilde odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Manisa Yunusemre Akçaköy'deki GES yatırımını tamamlayarak 2025 Mayıs'ta devreye aldıklarını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Toplam yatırım tutarı 1,1 milyon dolar olan, 2 bin 316 kWp kurulu güce sahip bu tesis, yıllık 3800 MWh elektrik üreterek, enerji tüketimimizin yüzde 19,5'ini karşılıyor. Bu sayede, karbon ayak izimizi yılda 1679 ton azaltıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz doğrultusunda, ikinci güneş enerjisi santralimizi Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe'de kuruyoruz. Bu yıl içinde devreye almayı hedeflediğimiz, 9,90 MWp kurulu güce sahip bu santral, Manisa'daki tesisimizin 5 katı büyüklüğünde olacak. Bu iki tesis sayesinde elektrik tüketimimizin yüzde 97'sini yenilenebilir enerjiyle karşılamayı hedefliyoruz. 2030'a kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050'de ise net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyoruz."

Veysel Memiş, eylülde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 2025 ve 2026 satış hacmi, net satış hasılatı ve FAVÖK marjı beklentilerini paylaşarak yatırımcı iletişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktardı.

Bu paylaşımlarda temel amacın, şeffaf ve güvenilir bir iletişimle şirket değerinin doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Memiş, "Tat Gıda'nın yatırımcı ilişkileri stratejisi, bu anlayış üzerine inşa edildi. Hem finansal hem çevresel hem de kurumsal alanda sürdürülebilir büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.