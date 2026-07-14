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Sarımsak tarlalarının kadın emekçileri: Sıcak altında tüm gün çalışıyorlar

Sarımsak tarlalarının kadın emekçileri: Sıcak altında tüm gün çalışıyorlar
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kadınlar, güneş altında çalışarak dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hasat ediyor. Yaklaşık 4 bin ailenin geçim kaynağı olan sarımsakta kadınlar, günlük 1500 lira yevmiye ile aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan kadınlar, güneş altında çalışarak dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını hasat ediyor.

Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağında hasat sezonu devam ediyor. İlçede yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sağladığı Taşköprü sarımsağında, en büyük rolü ise tarlalarda çalışan kadınlar üstleniyor. Sabah saatlerinde tarlalara giden kadınlar tüm gün boyunca traktörlerin topraktan söktüğü sarımsakları bağlayarak demet haline getiriyor. Sıcak havaya aldırış etmeyen kadınlar, işini aşkla yapıyor. Başta Taşköprü ve Kastamonu'nun ilçeleri olmak üzere çevre illerden gelen kadınlar, bin 500 lira yevmiye alıyor.

"Buradaki arkadaşlarla çok iyi anlaşıyoruz"

Sarımsak hasadında çalışan 56 yaşındaki Yüksel Konyalı, "Bu işi yapıyoruz, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz, eve katkıda bulunuyoruz. Buradaki ortam çok güzel, arkadaşlardan ayrılamıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz. Sabah 08.00'de geliyoruz, akşam 18.00'de çıkıyoruz. Güzel vakit geçiyor. Emekliyiz ama gelmeyince de olmuyor, eve katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Burada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz"

Elife Öz ise hasat öncesinde sarımsak tarlalarında çapa ve benzeri işlerde de görev aldıklarını belirterek, "Ocak ve şubat aylarında sarımsaklarımızı diktik. Şubat ve mart aylarında çapasını yaptık. Şimdi çıkarma işlemine başladık. Bundan sonraki aşamada sıvama dediğimiz temizleme ve bağlama işlemlerini yapacağız. Daha sonra da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız satışa sunulacak. Burada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Böyle daha rahat oluyor. Hem ortam güzel hem de bizim için iyi oluyor" diye konuştu.

Öte yandan, iri boy sarımsak 120 TL ve üzeri, orta boy sarımsak 90 TL ve üzeri, küçük boy sarımsak ise 60 TL ve üzeri fiyatlardan alıcı buluyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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