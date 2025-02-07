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Taşıt kredisinde faizler düştü

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Merkez Bankası'nın son faiz kararı taşıt kredilerine de yansıdı. Bankalar ardı ardına taşıt finansman oranlarını aşağı yönlü güncelledi. Bu durum, taşıt kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İşte piyasadaki son rakamlar...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesiyle birlikte, taşıt finansman oranlarında da düşüş yaşanıyor. Yüzde 3,49'a kadar gerileyen faiz oranları, son dönemde yüzde 3,15 seviyesine indi. Bu oranla 400 bin TL'lik 36 ay vadeli taşıt kredisi kullananlar için aylık taksit yaklaşık 21.500 TL oldu.

FAİZLERİN DÜŞMESİ ARAÇ PİYASASINI ETKİLİYOR MU?

Merkez Bankası'nın faiz indirme politikası araç piyasasına büyük bir etki yapmasa da yaz aylarında talebe bağlı olarak hem araç satışları hem de buna bağlı finansman kullanımının artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu talep artışının bankaları daha cazip imkanlar sunma seferberliğine itebileceği öngörülürken, yaz aylarına doğru faiz oranlarında yaşanacak kademeli düşüşün taşıt finansmanı kullanımını artırabileceği sektörün sıcak gündemi arasında.

TAŞIT KREDİLERİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, faizlerin yüksek seyrettiği Türkiye'de 1,50'lik taşıt finansman oranlarına geri dönmenin biraz zaman alacağını öngörüyor. Yaz aylarına doğru politika faizlerinin de düşmesiyle birlikte taşıt finansmanın da gerileyeceği yorumunda bulunan uzmanlar, taşıt finansman kullanımı için daha elverişli bir ortam oluşabileceğini kaydediyor.

Taşıt kredisinde faizler düştü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Off bayağı düşmüş hemen kredi çekelim, neredeyse bedava, sadece iki katını öderiz.

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Haber YorumlarıSsertek null:

faizin her türlüsünden uzak durun. cebinizde para varsa harcayın yoksa yoktur illa herşey olacak diye birşey yok

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Haber Yorumlarızırzop:

millette paramı var alırsa ancak işletmeler alır yine

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

faizlerin halinden 36 sonra enflasyonun nerede olacağını varın siz tahmin edin , tüik ya da merkez bankasına gerek yok herşey ortada buyrun...

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