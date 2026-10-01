Haberler

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle taşınmaz satışlarında zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi için entegratör yetkilendirilecek. Sistem, ilgili bakanlık birimleri ve entegratör arasında imzalanacak protokole göre kurulacak; uygulama 1 Aralık'ta başlayacak.

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanının başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taşınmaz satışlarına dair zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesiyle,istatistiki veri ve raporlar üretilmesi amacıyla Bakanlıkça bir entegratör yetkilendirilecek.

Ödeme sistemi, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleriyle, entegratör arasında imzalanan protokole göre kurulacak ve işletilecek. Ödeme sistemine dahil edilmeyecek taşınmaz satışları, pilot uygulama gereksinimi, bu uygulamanın kapsam ve esasları, ödeme sistemi kullanım bedeli, bu bedelin paylaşım usulü, komisyonun kuruluş ve faaliyetleri ile hak ve yükümlülükleri ise bu protokolle belirlenecek.

Taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Aralık olarak belirlendi.

Kaynak: AA
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı