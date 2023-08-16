Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi protokol imza töreni

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) desteği ile kurulacak Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi, tasarruf bilincinin oluşması, ürün çeşitliliğinin artması, bilimsel araştırmaların yapılması, finansal okuryazarlığın yükselmesi için çalışmalar yürütecek.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) desteği ile kurulacak Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi, tasarruf bilincinin oluşması, ürün çeşitliliğinin artması, bilimsel araştırmaların yapılması, finansal okuryazarlığın yükselmesi için çalışmalar yürütecek.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) bünyesindeki Tasarruf Finansman Sektörü ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulmasına yönelik protokol FKB Genel Merkezi'nde imzalandı.

Toplantının açılışında konuşan FKB Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Başkanı Eyüp Akbal, 30 yılı aşkın süredir yüz binlerce kişinin ev, araba ve çatılı iş yeri sahibi olmasına aracılık eden tasarruf finansman sektörü temsilcileri olarak, İbn Haldun Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği ile dayanışma ekonomisinin felsefesinin oluşturulması, bilimsel ve akademik çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda önemli bir boşluğu doldurmuş olacaklarını ifade etti.

Akbal, Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin, dayanışmanın en iyi örneklerinden biri olan tasarruf finansman modelini hem ülkemizde hem de yurt dışında akademik çalışmaların desteği ile anlatacağını belirtti.

Merkezin yapacağı AR-GE çalışmaları ile sektörün ürün çeşitliliğine katkı sunacaklarını aktaran Akbal, "Yine finansal okuryazarlık alanında önemli bir boşluğu dolduracağız. Tasarruf finansman kavramlarının ve diğer finansal araçların hane halkına ve yatırımcılara doğru bir şekilde anlatılması toplumsal tasarruf bilincinin geliştirilmesine ve tasarruf oranlarının artmasına katkı sağlayacak. Sektörün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması açısından da proje son derece önemli. İbn Haldun Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle akademik literatürde de yer alarak örnek bir model olmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Deprem bölgelerimizin dönüşümünde rol almaya talibiz"

Yastık altı birikimlerin ülke ekonomisine kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Akbal, hükümetin tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve konut edindirme seferberliğinde, sektör olarak yer almak istediklerini aktardı.

Akbal, "Deprem bölgelerimiz başta olmak üzere kentsel dönüşüm projelerine yönelik ürünler geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Ayrıca devlet katkılı konut edindirme, ilk evim, ilk arabam gibi teşvikli modellerin kapsamına sektör şirketlerimizin de dahil edilmesi, sektörümüzün gelişimini hızlandıracak, vatandaşımızın konut, araba sahipliğini artıracaktır." dedi.

Tasarruf Finansman sektörünün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu da ifade eden Akbal, "2015 yıl sonu itibarıyla 2 şirket, 66 şube ve 1,5 milyar TL aktif büyüklüğüne sahip olan sektör, 2021 yılında 12,3 milyar TL'ye, Aralık 2022'de 14,3 milyar TL'ye ve Haziran 2023 döneminde ise 15,6 milyar TL'ye ulaştı. Bu gelişme sektörün sekiz yılda yüzde 854 oranında büyüdüğüne işaret ediyor. Haziran 2023 döneminde toplam 433 adet şube ve 4 bin 130 kişilik bir istihdam büyüklüğüne ulaşan sektörün müşteri sayısı da 337 bin kişi olarak gerçekleşti. Tasarruf ve finansman dönemine ait sözleşme tutar toplamı ise Haziran 2023 tarihi itibariyle 106 milyar TL'ye erişti." değerlendirmesinde bulundu.

Akbal, Kovid-19 salgını ve deprem felaketi ile ortaya çıkan ekonomik daralma nedeniyle genişletici ve büyüme endeksli bir politika ihtiyacı hasıl olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreci en iyi şekilde yöneten hükümetimizin yeni dönem politikalarının, enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyüme ekseninde devam etmesini önemsediğimizi belirtmek isterim. Diğer yandan seçimlerden sonra Türkiye ekonomisi rasyonel bir zemine dönerek, yurt dışı sermaye akımlarıyla önemli görüşmeler başlattı.

Hükümetimizin toplumsal refahı artırmak için şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk ilkelerine referans vermesi de bizler için oldukça kıymetli. Makro finansal istikrarı önceliklendiren büyüme odaklı bir strateji ile Türkiye ekonomisini inşa etmenin, ülke risk priminin düşmesine ve önümüzdeki aylarda ülke notumuzun yükseltilmesine olanak sağlayacağı değerlendiriliyor."

"Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi ekonomimizi geliştirecek"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise finansal geleceklerini güvence altına almanın öneminin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, bunu sağlamanın bir yolunun da tasarruftan geçtiğini söyledi.

Arkan, tasarruf derken sadece parayı biriktirmeyi değil uygun yatırımlarla da değerlendirmekten bahsettiklerini kaydederek, "Dünyanın ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiği, bir dar boğaza girdiği şu günlerde tasarruf finansmanı bir kez daha önem arz etmekte. Kurulacak olan Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin hem FKB çatısı altındaki sektörlerimize hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Arkan, Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin, tasarruf finansmanına ilişkin hukuk ve ekonomi alanlarında bilimsel yayın, araştırma ve inceleme yapma, ders, seminer, kongre, kurs ve sertifika programları düzenleme, konferanslar organize etme, dokümantasyon sağlama, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapma, mevzuat konusunda inceleme ve önerilerde bulunma ve model tip protokoller hazırlama gibi konularda çalışacağı bilgisini verdi.