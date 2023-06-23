Tarsus Belediyesi, 3 TL'ye ekmek satışı yapıyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Halk Ekmek Fırını'nda hijyenik ortamda üretilen 210 gramlık ekmekleri, artan maliyetlere rağmen 3 TL'ye vatandaşlara ulaştırdıklarını açıkladı. Belediye, askıda ekmek uygulaması ve glütensiz ekmek üretimi ile de halka destek oluyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halk Ekmek Fırını'mızda hijyenik ortamda üretilen 210 gramlık ekmekleri, vatandaşlarımızın sofrasına, artan maliyetlere rağmen 3 TL'ye taşıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, vatandaşları ucuz ekmekle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Halk Belediyenin Ekmek Fırını'nda devam eden askıda ekmek uygulaması ve glütensiz ekmek üretimi ile halka destek olunuyor. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 5 ila 10 lira arasında değişiklik gösterirken Tarsuslular, sofralarına 210 gram ekmeği 3 liradan taşıyor. Tarsus'ta ucuz ekmek fiyatı dolayısıyla oluşan ekmek kuyruklarının önüne geçmek için Kemal Paşa Mahallesi'nde ikinci fırının inşaat çalışmaları da sürüyor.

Tarsus'ta uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Halk Ekmek Fırını'mızda hijyenik ortamda üretilen 210 gramlık ekmekleri, vatandaşlarımızın sofrasına, artan maliyetlere rağmen 3 TL'ye taşıyoruz. Ekmek fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen fiyatların artışının başladığı ilk günden bu yana ekmek satışımızı her daim halkımızın cebine nasıl destek olabiliriz diye planladık. Dar gelirli vatandaşlarımıza, askıda ekmek uygulamamız sayesinde ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Glüten sorunu yaşayan vatandaşlarımıza da glütensiz ekmeklerimiz ulaştırılıyor. Bizim attığımız ve atacağımız her adım, halkımıza destek olmak için."