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TARSİM, Zirai Don Olayının Etkilerini İnceledi

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TARSİM, ülke genelinde yaşanan zirai don olayının ürünler üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Elazığ ve Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TARSİM, geçen hafta ülke genelinde yaşanan zirai don olayının ürünler üzerindeki etkilerini yerinde incelemek için Elazığ'da ve Kahramanmaraş'ta birtakım ziyaretlerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, zirai don olayının ürünlere etkinlerini yakından izlemek, sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin paydaş kurum temsilcilerini bilgilendirmek ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla, ilk olarak, Elazığ'da Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan'ı ve Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz'ı ziyaret etti.

Programın devamında ise Kahramanmaraş'a hareket eden heyet, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Vefa Bulut ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, bölgede tüm hızıyla devam eden hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

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Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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