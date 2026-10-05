Haberler

TARSİM, 15. Sigorta Haftası'nda 2026 tarım sigortası faaliyetlerini değerlendirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü, 15. Sigorta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Engürülü, sektör temsilcileriyle devlet destekli tarım sigortalarındaki 2026 faaliyetlerini değerlendirip 2027 vizyonunu paylaşacaklarını belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, 15. Sigorta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

TARSİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Engürülü, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından bu yıl "Dört Element Tek Güvence" temasıyla 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan 15. Sigorta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sektör paydaşlarını ortak bir hedef etrafında birleştiren haftanın, bilgi paylaşımına, küresel trendlerin analiz edilmesine ve güçlü işbirliklerinin doğmasına zemin hazırladığını belirtti.

Engürülü, Türkiye'de sigorta bilincini yaygınlaştırmak, risk farkındalığını artırmak ve sigorta çözümlerini geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük önem taşıyan Sigorta Haftası'nın 15'incisini kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Haftanın ilk gününde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Engürülü, "Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek, devlet destekli tarım sigortalarındaki 2026 yılı faaliyetlerimizi değerlendirecek ve 2027 yılı vizyonumuzu paylaşacağız. Tarımsal risklere karşı güvenli yarınlar inşa etmek üzere var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da büyük bir şevkle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum

Çocuklarını göremeyen Güzide Duran isyan etti: Allah unutmaz
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı

Ocak ayını bekleyen milyonlar dikkat! Zamda ilk hesap tamam
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
Sanchez’i sadece gösteriler değil, yolsuzluk skandalları da erken seçime zorladı

Sanchez’in tarihi kararının perde arkası! Ailesi soruşturma altında
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü