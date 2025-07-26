Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
Marul üreticisi bir çiftçi, marketlerde 30 TL'ye satılan marullar için kendisine 2 TL teklif edildiğini söyleyerek "2 TL'ye satmam, gerekirse tarlayı sürerim" diyerek tepki gösterdi.
Tarım ürünlerindeki fiyat farkları üreticileri isyan ettiriyor. Marul üreticisi bir çiftçi, tarlasında yetiştirdiği ürünlerin değerinin çok altında fiyatlara alıcı bulmaya çalışıldığını belirterek sitem etti.
"GELMİŞ TANESİNE 2 TL PARA VERİYOR"
Tarlasındaki marul sayısının 160 bini bulduğunu belirten çiftçi, "Adam gelmiş bu marulun tanesine 2 TL para veriyor. Ben şimdi bu malları süreceğim, hiç de umurumda değil. 2 TL'ye alacaksın, markette 30 TL'ye satacaksın. Benden 2 TL'ye bunu alamazsın" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM OLDU
Çiftçinin tepkisi sosyal medyada gündem olurken, tarım ürünlerindeki üretici-tüketici fiyat farkı yeniden tartışmaya açıldı.