Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar

Tarım ürünlerindeki fiyat farkları üreticileri isyan ettiriyor. Marul üreticisi bir çiftçi, tarlasında yetiştirdiği ürünlerin değerinin çok altında fiyatlara alıcı bulmaya çalışıldığını belirterek sitem etti.

"GELMİŞ TANESİNE 2 TL PARA VERİYOR"

Tarlasındaki marul sayısının 160 bini bulduğunu belirten çiftçi, "Adam gelmiş bu marulun tanesine 2 TL para veriyor. Ben şimdi bu malları süreceğim, hiç de umurumda değil. 2 TL'ye alacaksın, markette 30 TL'ye satacaksın. Benden 2 TL'ye bunu alamazsın" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Çiftçinin tepkisi sosyal medyada gündem olurken, tarım ürünlerindeki üretici-tüketici fiyat farkı yeniden tartışmaya açıldı.