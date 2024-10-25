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Tariş ve Marmarabirlik Yönetimleri Zeytin Sektörünü Değerlendirdi

Tariş ve Marmarabirlik Yönetimleri Zeytin Sektörünü Değerlendirdi
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Marmarabirlik'i ziyaret ederek zeytin ve zeytinyağı sektöründeki gelişmeleri ele aldı. Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, yüksek rekolte ile üretici desteklerinin süreceğini belirtti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova ve yönetim kurulu üyeleri, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği'ni ( Marmarabirlik ) ziyaret etti.

Tariş'ten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tariş yönetimi, zeytin ve zeytinyağı sektörüyle ilgili gelişmeleri konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hidamet Asa, ürün alımlarına başladıklarını belirterek, "Bu yıl rekolte yüksek ve üretici ortaklara her zamanki gibi destek olmayı sürdüreceğiz. Bu yılın aksine önümüzdeki yılın yok yılı olacağını öngörüyoruz. Marmarabirlik olarak bu konuda tedbir almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova da rekoltenin gerek dünyada gerekse Türkiye'de geçen yıla göre yüksek olduğunu kaydetti.

Üreticinin desteklenmesinin önem taşıdığını ifade eden Akova, finansmanı düzenli ve disiplinli yönetmenin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Ekonomi

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